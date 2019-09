Presidente do Grêmio acredita na manutenção de Tardelli e confia em retorno rápido de Geromel: “Muito disciplinado”

*Por Bárbara Assmann

Estamos acostumados a conviver com notícias boas e ruins e no Grêmio não está sendo diferente. Vamos para a ruim: Em entrevista exclusiva para a Rádio Grenal, nesta segunda-feira (09), o presidente Romildo Bolzan Júnior confirmou a lesão de Geromel e que ela já foi diagnosticada. Segundo o presidente, o zagueiro ficará cerca de três semanas fora dos gramados por conta de uma lesão na coxa direita. “Ele (Geromel) é um atleta muito disciplinado e vai fazer a recuperação em muito menos tempo do que o programado”, informou.

E a notícia boa? Ela é relativa, já que a torcida vem a algum tempo pedindo Tardelli como titular. No último jogo pelo Brasileirão, o atacante começou jogando e marcou um gol na vitória por 4 a 1 contra o Cruzeiro. Para Romildo, essa mudança veio para ficar. “O Renato já deu uma amostragem muito grande de que vai mexer. Já colocou o Tardelli na equipe. Sem conversar com o Renato, e falando na condição de observador, acho que essa mudança veio pra ficar”, opinou.

Sobre a Arbitragem

O presidente do Grêmio também comentou sobre os erros da arbitragem e os critérios que ela utiliza. “Os critérios para avaliar penalidades existem e não são subjetivos. Eles são objetivos. Não existe subjetividade na falta. Ou é falta, ou não é falta”, afirmou.

Para ele, a arbitragem precisa passar por um novo processo, que ele chamou de “reciclagem”. “É preciso capacitar os árbitros”, disse.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: