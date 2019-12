Grêmio Presidente do Grêmio cita contato com Corinthians, mas reafirma ausência de proposta por Luan

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

O nome do atacante do Luan e do Corinthians seguem em pauta no mercado de transferências. Contudo, o Grêmio voltou a reafirmar não ter recebido nenhum proposta oficial pelo camisa 7. Em entrevista à Rádio Grenal, nesta sexta-feira, o presidente Romildo Bolzan Jr. chegou a citar um contato entre as direções, mas que não houve avanço em qualquer tipo de negociação. O clube gaúcho deixou claro que está disposto a ouvir propostas em caso de negócio rentável para os dois lados.

“O Grêmio em determinado momento fez uma valorização ao Luan pois ele merecia. Foi o melhor da América. Nos últimos dois anos tivemos dificuldades físicas e técnicas. O que mais desejamos é que ele recupere seu esplendor de futebol, em favor da sua carreira e do Grêmio. Se tiver alguma situação de negócio que seja bom para o jogador e seja bom para o clube porque não alisar?! Neste momento, não há nada a ser examinado”, declarou o presidente gremista.

Uma novidade entre as especulações de negócio é o contato ocorrido entre a direção do Grêmio com o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez. Bolzan afirmou que não houve qualquer encaminhamento envolvendo uma possível saída: “Não tem (sobre situação de negócio com Corinthians). Efetivamente, o Corinthians conversou com a gente tempo atrás e neste semana conversamos com o presidente Sanchez (Andrés), mas não avançamos absolutamente nada em qualquer situação de negócio.”

Novamente no alvo do Timão, o jogador de 26 anos já esteve no radar, ainda na janela do meio do ano, de times como o Atalanta, da Itália, que desistiu da contratação, além de ser sondado pelo holandês PSV e o alemão Frankfurt.

Eleito o melhor jogador da América em 2017, o atacante ainda busca retomar o bom desempenho, após ter a temporada atrapalhada por problemas físicos. Ainda em abril deste ano, Luan passou tempo afastado do time para se recuperar a força física em virtude da fascite plantar. No ano, são 36 jogos e 9 gols marcados e uma nova lesão recente. Antes da decisão das semifinais da Copa Libertadores, contra o Flamengo, o jogador sofreu uma fissura por estresse por no segundo metatarso do pé direto e segue em tratamento.

