Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA)

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., indicou a saída de três jogadores do elenco. Trata-se de Rômulo, Diego Tardelli e André. O mandatário ainda detalhou a questão dos reforços para 2020.

De acordo com o mandatário gremista, as saídas de Rômulo e André se dão principalmente pela rejeição e críticas aos dois jogadores: “Esse ambiente de redes, de cobranças e que projetam um ambiente de absoluta incapacidade de convivência. Ambientes nocivos de se viver. Nessas condições, é bom que cada um siga o seu caminho”,

Quanto à situação de Tardelli, Bolzan afirmou que o atacante pediu para deixar o clube. Vale lembrar que, o jogador que veio do Schandgon Luneses, ainda assim permanece com contrato com o clube por mais duas temporadas.

“O Tardelli foi uma contratação de muita expectativa. As situações não aconteceram como desejado. Ele pediu, de fato, para sair. E não foi só uma vez. Pela manifestação pessoal, trabalhamos com a possibilidade de não contar com ele”, declarou o presidente do Grêmio.

A respeito das situações de contratações, Romildo descartou três nomes: Guilherme Arana, lateral-esquerdo do Atalanta, Danilo Fernandes, goleiro do Inter e o meio-campista Pity Martinez.

Guilherme Arana: “Nunca houve negociação nesse sentido. Quem publica isso, parece que quer fazer matéria diversionista. Nunca existiu nada”,

Danilo Fernandes: “Não, não. Plantaram esse assunto. Por respeito ao Inter e às relações, nunca o Grêmio teve interesse no Danilo Fernandes. Não pelo jogador, mas pelas relações”.

Pity Martínez: “É mais uma dessas notícias que tumultuam o ambiente. O Grêmio não tem a condição de fazer um negócio desse tamanho”.

Com confirmação de saídas dos três jogadores, o Grêmio já soma sete saidas do elenco até o momento. Léo Moura, Rafael Galhardo, Felipe Vizeu e Luan.

Para a próxima temporada, o lateral-direito Victor Ferraz já foi o primeiro reforço anunciado. A direção também está próxima de concluir a negociação com Caio Henrique, lateral-esquerdo que atuou pelo Fluminense nesta temporada e pertence ao Atlético de Madrid: “O que temos é um interesse claro. É preciso ter o ‘ok’ do Atlético de Madrid e do Fluminense. O Grêmio permanece na expectativa para retornar a conversar com o jogador”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

