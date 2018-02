Presidente do Hospital Mãe de Deus está entre os 100 mais influentes da saúde no Brasil

A presidente do Hospital Mãe de Deus, Irmã Lúcia Boniatti, figura entre os 100 gestores Mais Influentes da Saúde no Brasil. O reconhecimento ocorreu na categoria Projetos de Humanização da lista organizada pelo Grupo Mídia de São Paulo, por meio de votação aberta e pesquisa de mercado envolvendo as principais instituições do setor no País. A premiação será entregue em cerimônia durante a South Amercia Health Exhibition (SAHE), feira premium do setor que acontece dia 15 de março no Centro de Eventos Pro Magno, na capital paulista. Conhecido como o “Oscar da Saúde”, ​o mérito é uma das principais homenagens do segmento e destaca 20 diferentes categorias.

Irmã Lucia destaca a conquista como um incentivo e reconhecimento ao espírito de doação do Hospital Mãe de Deus perpetuado entre pacientes, familiares, colaboradores e a comunidade. “Trata-se de um manifesto de carinho e gratidão refletidos através deste importante prêmio, que certifica o comprometimento da Instituição em conduzir, de forma verdadeiramente humana, seus serviços em benefício das pessoas”. O atendimento humanizado e o cuidado centro no paciente, conforme Irmã Lucia, são características que diferenciam a Instituição no mercado da saúde e na sociedade. “Entendemos estes itens como premissas essenciais para a manutenção de um ambiente de acolhimento e que busca promover as condições essenciais para prestação da melhor assistência possível”.

Com seu projeto de humanização, o Hospital Mãe de Deus conquistou, no ano passado, a certificação Planetree, metodologia norte-americana que orienta suas atividades através da empatia, carinho e respeito ao próximo. A Instituição é a 2ª da América Latina e a 1ª da Região Sul a alcançar o título, conquistando por unanimidade junto ao comitê de avaliação americano. A certificação aconteceu após três anos em que o hospital gaúcho implementou uma série de ações que reforçam o cuidado centrado na pessoa em todos os níveis: físico, mental, emocional, social e espiritual.

Irmã Lúcia está há 12 anos à frente da presidência do HMD e possui um currículo invejável. Ela é pós-graduação em nível de Especialização/Humanidades, pela FEEVALE (Universidade do Vale do Rio dos Sinos de Porto Alegre), a fim de entender melhor o século XXI. Possui mestrado em Administração de Empresas pela UFRGS; pós-graduação em nível de Especialização/Administração Educacional pela FAPA (Faculdade Porto-Alegrense de Educação, Ciências e Letras); Licenciatura em Ciências pela PUCRS; Licenciatura Plena em Matemática pela FEEVALE e UCS (Universidade de Caxias do Sul).

