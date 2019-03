Presidente do Inep é demitido a pedido do Ministro da Educação

O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, pediu ao Planalto, nesta terça-feira (26), para demitir o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Marcus Vinicius Carvalho Rodrigues. A informação foi publicada no Diário Oficial da União e traz a assinatura do ministro da Casa Civil, Onyx Dornelles Lorenzoni. A exoneração fteria sido aprovada por Bolsonaro.

Rodrigues tem doutorado em engenharia e é ex-professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ele estava no cargo desde 22 de janeiro.

