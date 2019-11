Inter Presidente do Inter dá explicações sobre saída de Roberto Melo e indica Rodrigo Caetano à frente do departamento de futebol no restante de 2019

28 de novembro de 2019

Após o comunicado de desligamento do vice de futebol Roberto Melo e do diretor Adauri Silveira, o presidente do Inter, Marcelo Medeiros concedeu entrevista coletiva para dar explicações sobre a saída dos dois dirigentes. O mandatário indicou que Rodrigo Caetano, executivo de futebol, assumirá o departamento de futebol nas rodadas seguintes do Campeonato Brasileiro.

No pronunciamento aos jornalistas, no CT Parque Gigante, o mandatário explicou que o pedido de saída partiu do próprio Roberto Melo, que se mostrou chateado após a derrota para o Goiás, na noite desta quarta-feira.

“O Roberto ficou à frente a três anos. A gente do conselho de gestão gradece os serviços dele e do Adauri. N momento mais difícil da história, nessa caminhada que fizemos juntos, há dois meses estávamos disputando a final da Copa do Brasil. Depois da perda, não mantivemos o mesmo ritmo, e nem o mesmo desempenho. Depois do resultado de ontem, ele estava muito chateado. Conversamos pela tarde, e ele pediu o desligamento. O pedido foi do Melo. Ele é um cara inteligente, correto. Sofreu muitas colocações injustas e levianas, que eu até acho que ele vai tomar providências.”, declarou o presidente colorado.

Questionado sobre as motivações do pedido de saída do dirigente e também sobre a demissão de Odair Hellmann, diante das fortes críticas por parte dos torcedores, Medeiros assegurou que o clube não toma decisões por pressões externas: “Trocam as pessoas, mas o trabalho continua. O trabalho não é feito apenas pelos profissionais que saíram. Nós não tomamos decisões por pressões externas.”

Com a baixa dos dois dirigentes, o presidente afirmou que o clube ainda não avaliou nomes para o cargo visando o próximo ano. “Essa é uma função estatutária. O clube está sempre em avaliação em todos os setores. Mas no momento, não pensamos em nome para 2020, pensamos apenas no Botafogo.”

