O presidente do clube inglês Leicester City, o bilionário tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, está entre os mortos de um acidente de helicóptero que ocorreu na noite de sábado (27), confirmou o clube. Além dele, outras quatro pessoas morreram no acidente: o piloto, um passageiro e dois membros do clube. O helicóptero caiu em um estacionamento ao lado do estádio King Power.