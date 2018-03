Presidente do LIDE Mulher RS participa de evento que debate o papel da mulher na sociedade atual

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Presidente do LIDE Mulher RS, Roberta Jalfim, irá participar do bate-papo Mulher no Plural, dia 8 de março, às 20h, no Grêmio Náutico União. O evento tem como objetivo debater a participação feminina no mundo, potencializando suas conquistas e representatividade. Também estarão presentes Carmen Ferrão, Superintendente de Marketing e Vendas, Ana Paula Ferrão, Gerente de Marketing, Iara Jalfim, Diretora da Jalfim Eventos e Tânia Carvalho, jornalista que irá mediar o debate.

