Presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez participa de evento com o Ministro da Fazenda

O Presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, acompanhado de alguns associados no Estado, irá participar do Almoço-Debate LIDE 2018, que contará com a presença do Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. O tema do evento será ”A construção de uma economia forte”, e tem a missão de proporcionar aos associados e convidados a visão de uma das principais figuras da esfera pública brasileira. O encontro acontecerá no dia 18 de junho, em São Paulo, no hotel Grand Hyatt.

