Presidente do parlamento da Nova Zelândia cuida de bebê durante sessão

Política séria?As vezes nem tanto. Um imagem chamou a atenção da web: o presidente do parlamento neozelandês Trevor Mallard, aparece segurando um bebê e dando mamadeira para ele enquanto conduzia a sessão de debates do dia.

Segundo informações, o filho é do parlamentar Tamati Coffey, que estava voltando de licença-paternidade e levou o filho a sessão. Inusitado, né?

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA

— Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019