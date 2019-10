Presidente do Peru determina a dissolução do Congresso Nacional, que reage e dá posse à vice-presidente do país como mandatária máxima da nação

O Peru mergulhou em uma grave crise constitucional com a decisão do presidente Martín Vizcarra de dissolver o Congresso unicameral do país, dominado pela oposição fujimorista, e convocar eleições antecipadas para 26 de janeiro de 2020, depois que os parlamentares se recusaram a modificar o processo de escolha dos juízes do Tribunal Constitucional, a Suprema Corte peruana. As informações são dos jornais O Globo e Folha de S.Paulo e do portal de notícias G1.

Em resposta, o Congresso aprovou a suspensão temporária por 12 meses do presidente por “incapacidade moral”, com os votos de 86 dos 130 deputados da Casa. Logo em seguida, os legisladores deram posse à vice-presidente Mercedes Aráoz como chefe de Estado interina, deixando o país com dois mandatários.

“Estou buscando dar uma solução democrática e participativa a um problema que o país vem arrastando há três anos, dando fim a este impasse político que impede que o Peru cresça ao ritmo de suas possibilidades”, justificou Vizcarra em pronunciamento na TV em que anunciou sua decisão. “Que esta medida excepcional permita que os cidadãos finalmente se expressem e definam nas urnas e mediante sua participação o futuro de nosso país.”

Os congressistas responderam apresentando moção de vacância da Presidência por “incapacidade moral” do chefe de Estado. Em votação na noite de segunda-feira (30), o Parlamento aprovou com 79 votos a admissão do processo de vacância.

O rito prevê nova apreciação do tema da vacância de três a dez dias após a admissão. Vizcarra poderá fazer sua defesa pessoalmente no Parlamento em discurso de no máximo 60 minutos antes da votação da votação da vacância em si, que necessita de maioria qualificada de dois terços da Casa, ou 87 dos 130 congressistas, para ser aprovada. Na segunda-feira, Vizcarra recebeu apoio das cúpulas das forças armadas e da polícia do Peru.

Juramento

A vice-presidente do Peru, Mercedes Araóz, minimizou nesta terça (1º) seu juramento de posse da Presidência feito depois que o Congresso, já legalmente dissolvido, aprovou a suspensão do presidente Martín Vizcarra. Ela disse à BBC que foi “apenas um ato político”.

“O que tentei dizer é que podemos resolver nossas diferenças por meio do diálogo”, afirmou Araóz, que não chegou a exercer nenhuma função como presidente, nem nomeou ministros.

Ela argumentou que a crise deveria ser resolvida pelo Tribunal Constitucional, equivalente ao STF (Supremo Tribunal Federal) brasileiro.

“O justo é que a questão seja levada ao Tribunal Constitucional e, qualquer que seja o resultado do julgamento, nós o respeitaremos.”

De um lado, o presidente argumenta que a Constituição oferece a garantia de dissolver o Congresso após a recusa a duas moções de confiança.

A primeira vez teria ocorrido em 2017, ainda com Pedro Pablo Kuczynski (PPK), de quem Vizcarra era vice, na Presidência. A segunda vez teria sido agora, quando os congressistas optaram por nomear magistrados em vez de considerar o pedido para reformar as regras de indicação.

Do outro lado, a oposição diz se tratar de golpe porque não houve uma votação explícita para denegar a moção de confiança. Os fujimoristas ainda argumentam que, como a primeira moção se deu sob outro presidente, a decisão não deveria entrar na soma.

Depois do juramento legalmente vazio de Araóz, Vizcarra ignorou a ex-parceira política e não saiu do palácio do governo.

Policiais armados

Policiais armados impediram nesta terça-feira (1º) a entrada no Congresso de alguns dos parlamentares destituídos um dia antes pelo presidente do Peru, Martín Vizcarra. Além das portas fechadas, havia barreiras de segurança nas ruas em volta da sede do Legislativo, em Lima.

Os opositores integrantes do parlamento dissolvido tentaram voltar ao trabalho por considerarem a medida de Vizcarra ilegal.

Houve princípio de confusão em Lima, nos arredores do Congresso. O parlamentar destituído Carlos Tubino, do partido Força Popular, foi atingido por um cone de trânsito jogado por manifestantes favoráveis a Vizcarra.

“Ao chegar às várias barreiras ao redor do Congresso, eles [policiais] se negavam ao menos a me resguardar, existindo uma turba que me seguia”, declarou Tubino, no Twitter.

Somente parlamentares integrantes da Comissão Permanente – grupo que substitui o Congresso durante a dissolução do Legislativo – puderam ingressar no prédio. Mesmo assim, alguns congressistas conseguiram entrar mesmo sem integrar o grupo.

