O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, será interrogado, como testemunha, pelo promotor que investiga o ex-presidente Alejandro Toledo por supostamente ter recebido propina de 20 milhões de dólares da construtora brasileira Odebrecht, informaram os veículos de imprensa locais. O promotor já ouviu o presidente, no fim de dezembro do ano passado, pelo mesmo caso.

