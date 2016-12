Presidente do PT afirma que Lula serÃ¡ o candidato do partido Ã  PresidÃªncia da RepÃºblica em 2018

O presidente nacional do PT, Rui Falcão, afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o candidato do partido à Presidência da República em 2018. “É uma exigência nacional, não só do PT, mas daqueles que veem nele um líder”, declarou.

Questionado se haveria outra alternativa caso Lula se torne inelegível em razão de condenação na Justiça por envolvimento na Lava-Jato, Falcão declarou: “Quem pensa em plano B descarta o plano A”.

Falcão, que deixará o cargo em abril de 2017, defende Lula para o comando do PT. Em 2016, a sigla viveu um dos piores momentos desde sua fundação, em 1980. Sofreu o impeachment de Dilma Rousseff, perdeu 61% das prefeituras que governava, viu dirigentes serem presos e o próprio Lula virar réu na Lava-Jato.

Falcão reconhece alguns erros da legenda, mas atribui a sucessão de infortúnios a um “processo de perseguição” ao partido. (Folhapress)

