Presidente do Senado defende estados e municípios na reforma por PEC paralela

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu, nesta quinta-feira (22), que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) paralela da reforma da Previdência trate exclusivamente de novas regras para os servidores de estados e municípios. A proposta paralela está sendo preparada pelo Senado para que o texto da reforma, que está em discussão do Senado, não retorne para a Câmara, o que deve acontecer se o texto for alterado.

Ainda de acordo com Alcolumbre, a ideia é de que essa proposta se torne uma extensão das regras da União a estados e municípios. O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi, bem como o senador Lasier Martins, também participaram do encontro realizado nesta quinta.

