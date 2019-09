Presidente do Senado desiste de votar Previdência esta semana

A tentativa de votar esta semana a proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata da reforma da Previdência caiu e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, desistiu. Ao sair do Palácio do Planalto, onde visitou o presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, Alcolumbre afirmou que a votação em primeiro turno da reforma deverá ficar para a próxima semana.

“Como não há consenso em relação a gente tentar antecipar esse calendário, eu vou seguir o que está comprometido que é o acordo com os senadores, [de votar] na outra semana, para cumprir as cinco sessões”, disse após o que chamou de “visita de cortesia” a Mourão.

A votação para a próxima semana não está confirmada. Ele tentará um acordo na reunião de líderes nesta terça-feira (10) para confirmar o dia da votação. Inicialmente, o calendário previa a votação em primeiro turno apenas no dia 24 de setembro. Mesmo sem ter certeza da data de votação em primeiro turno, Alcolumbre está confiante em votar a matéria em segundo turno, no dia 10 de outubro.

