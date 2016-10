Presidente do Senado, Renan Calheiros se diz tranquilo quanto a julgamento sobre caso com jornalista

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse nesta terça-feira (4) que todas as questões referentes à denúncia contra ele no Supremo Tribunal Federal, referentes ao caso com a jornalista Mônica Veloso, “já estão explicadas”. O senador mostrou-se confiante em ser inocentado por falta de provas.

“Eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. Essa denúncia não envolve dinheiro público, as questões já estão todas explicadas, absolutamente explicadas. Eu que pedi a investigação, entreguei todos os meus sigilos, de modo que não tenho nenhuma preocupação com relação a isso, absolutamente nenhuma”, afirmou à imprensa.

Nesta terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin liberou para votação pelo plenário da Corte, a denúncia contra o presidente do Senado. Agora cabe à presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, determinar a data da análise da ação.

Segundo o inquérito que tramita no STF desde 2013, Renan usou o lobista de uma empreiteira para pagar pensão a uma filha que teve fora do casamento. O peemedebista também é acusado de ter adulterado documentos para justificar os pagamentos à mãe da criança, a jornalista Mônica Veloso.

Aos jornalistas, o presidente do Senado lembrou que já foi inocentado em outros processos por falta de provas e disse acreditar que, desta vez, ocorrerá o mesmo. “Acho que vai acontecer com essa denúncia a mesma coisa que aconteceu com outra, em que fui absolvido por falta de provas. E serei absolvido em todas por falta de provas.”

Em fevereiro deste ano, Fachin já tinha pautado a ação para julgamento, mas, no mesmo mês, foi retirada da pauta depois que a defesa de Renan Calheiros apresentou um recurso alegando a existência de uma falha na tramitação do processo.

A ação foi, então, enviada então à Procuradoria-Geral da República para manifestação. (ABr)

