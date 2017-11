Presidente do Sindha enfatiza a necessidade de uma política de Estado para o turismo

O presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), Henry Chmelnitsky, enfatizou a necessidade do Rio Grande do Sul ter uma política de Estado para o turismo e não apenas uma politica de governo. O dirigente ressaltou ainda que a entidade é vista e considerada como facilitadora para o desenvolvimento do setor. A manifestação ocorreu durante o jantar em comemoração aos 75 anos da entidade, nesta terça-feira (21/11), no Salão de Eventos do Plaza São Rafael.

O presidente lembrou que a fundação do Sindicato, em 1942, aconteceu no mesmo ano em que a CLT foi implementada no Brasil e ressaltou que o Sindha nasceu para acompanhar, defender e contribuir para as relações entre o laboral. Ele exaltou ainda o foco que a entidade tem na cidadania e no investimento em educação. “Nossa obrigação é mostrar que é possível mudar desde que seja por meio de um processo educacional qualificado e que tenha ações estruturantes e transformadoras”, destacou Chmelnitsky.

”Fortalecer o turismo e a economia, impossível não reconhecer que isso é feito com excelência há 75 anos pelo Sindha”, enfatizou o governador Jose Ivo Sartori ao assumir a palavra. Para ele, a representatividade do Sindicato, em todas as esferas, mostra a exata dimensão e potencialidade do setor. E complementou ainda que o Estado passa por um momento de travessia, porém apesar do cenário de dificuldades, reconhece que o turismo é um setor que deve ser estimulado, a fim de gerar empregos e movimentar a economia para o desenvolvimento do RS.

Antes de dar início à palestra “Ações Transformadoras em Prol de uma Sociedade Mais Saudável”, o presidente do UnitedHealth Group Brasil (grupo Amil), Claudio Lottenberg, destacou a representatividade e a proatividade do Sindha frente a um dos segmentos que movimentam a economia do Estado. O dirigente falou sobre o sistema de saúde do Brasil e frisou que todo cidadão tem a obrigação de fazer algo bom pelo país.

Durante a cerimonia, os ex-presidentes da entidade foram agraciados com a obra “semente”, da artista plástica Glória Corbetta. Além do governador do RS, estiveram presentes no jantar autoridades como o senador Cristovam Buarque, o desembargador Francisco Moesch, o secretário de Turismo, Esporte e Lazer do RS, Victor Hugo, o secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Ramiro Rosário, o diretor de Turismo do RS, Abdon Barretto Filho, o diretor de Turismo de Porto Alegre, Roberto Snel, o secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, representando a Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, e representando a Câmara Municipal, o vereador Valter Nagelstein.

