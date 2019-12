Acontece Presidente do SindiRádio faz balanço de seu primeiro ano de gestão frente ao sindicato

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

“A imprensa regional está ganhando cada vez mais força no cenário nacional e muito nos orgulha poder estar representando este setor frente às autoridades brasileiras. Afinal, a radiodifusão é extremamente importante para a sociedade e nossa meta é seguir construindo um cenário favorável para o setor”, ressalta Christina Gadret, presidente da entidade. Foto: Neitor Corrêa/Divulgação SindiRádio Foto: Neitor Corrêa/Divulgação SindiRádio

O desafio de assumir como a primeira mulher e mais jovem presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e TV do Rio Grande do Sul – SindiRádio não impediu Christina Gadret de fazer grandes feitos à entidade. Em seu primeiro ano de gestão, ela assumiu seu lugar na administração com o olhar focado no crescimento e na competitividade imposta ao setor.

Ao assumir a gestão do sindicato, Christina estava ciente dos desafios que enfrentaria pela frente e avalia 2019 como um ano de diálogo e respeito mútuo em relação às negociações coletivas. Em sua perspectiva, a retomada do Seminário de Qualidade do SindiRádio, que há três anos não ganhava nenhuma edição, selou o início de 2019, reiterando a relevância do sindicato frente ao seus 331 associados no Rio Grande do Sul. Nesta 16ª edição, o Seminário do SindiRádio contou com a presença de autoridades importantes no cenário político e econômico do Brasil, como o Ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel.

Outra ação que vem dando sequência ao processo de modernização do SindiRádio são os Workshops de profissionalização. “O último, em novembro, abordou como tema as Práticas Trabalhistas no Âmbito da Radiodifusão”, explica a presidente do Sindicato. Outro serviço destacado por Christina foi a criação de uma ferramenta de divulgação de vagas de emprego na radiodifusão gaúcha no próprio site do Sindicato, criando um canal entre as empresas e os trabalhadores que buscam colocação no mercado. A valorização das empresas de rádio e de televisão do Rio Grande do Sul ganhou espaço ainda maior na agenda da entidade, que criou a ação “Conheça o Associado”, divulgando a história e o legado de diversas emissoras gaúchas que cumprem com maestria o dever de informar e entreter a população.

A presidente do SindiRádio cita, também, outros dois grandes momentos como marcantes em sua caminhada. Em agosto, ela foi recebida no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro, ao lado de outras lideranças da radiodifusão. E em setembro, participou de encontro com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, durante um evento da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. “A imprensa regional está ganhando cada vez mais força no cenário nacional e muito nos orgulha poder estar representando este setor frente às autoridades brasileiras. Afinal, a radiodifusão é extremamente importante para a sociedade e nossa meta é seguir construindo um cenário favorável para o setor”, ressalta.

Para 2020, Christina salienta que um dos desafios do SindiRádio é frear as rádios comunitárias que atuam em desacordo com a lei regulamentar. “Além disso, seguiremos firmes na nossa principal missão, que é muito bem representar todas as empresas de rádio e televisão do Rio Grande do Sul, especialmente nas negociações coletivas com o Sindicato dos Radialistas e com o Sindicato dos Jornalistas”.

Por fim, a programação para o próximo Seminário da Qualidade SindiRádio, cuja 17ª edição ocorrerá dias 15 e 16 de maio, em Porto Alegre, no hotel Deville Prime, já está sendo preparada. “Já estamos trabalhando intensamente para que seja um evento que aborde as novidades que envolvem a radiodifusão, com muita troca de experiências a participação de palestrantes consagrados do cenário político, econômico, além de profissionais renomados ligados à imprensa”, finaliza a presidente.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário