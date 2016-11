Presidente do Sinduscon-RS analisa perspectivas do setor em reunião-almoço na SERGS

O presidente do Sinduscon-RS, Ricardo Sessegolo, será o palestrante da reunião-almoço do Conselho Deliberativo da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul – SERGS, abordando o tema O Momento Atual da Construção Civil e as Perspectivas Futuras.

A reunião será realizada às 12h15min desta quarta-feira (23) na sede social da SERGS, Av. Coronel Marcos, 163, bairro Pedra Redonda, em Porto Alegre. TELEFONES (51) 3228.7270/3228.7261

