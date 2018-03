Presidente do Sistema Farsul participa de reunião na Argentina

O presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, está em Curuzú Cuatiá, Corrientes, na Argentina, para reunião do Conselho Diretivo do grupo Farm (Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur), que aconteceu nesta quinta-feira, dia 22, 18h (horário de Brasília). Ele representou a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil no encontro que teve em pauta questões institucionais, internacionais e sanitárias.

Entre os destaques da reunião, uma homenagem a Carlos Sperotto, presidente do Sistema Farsul falecido em dezembro de 2017. Também foram abordadas as negociações do Mercosul com União Europeia, Coreia do Sul e Canadá, além da possibilidade da participação na reunião do G20 que acontece em outubro deste ano em Buenos Aires. Em relação aos aspectos sanitários, os temas debatidos foram a situação da febre aftosa na região e mosca da bicheira.

