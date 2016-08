Presidente do Sistema Fecomércio-RS avalia a relevância do Troféu Senar – O sul para o agronegócio, consumiudor e país

Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac avalia que “o Troféu Senar – O Sul serve de estímulo para que os agraciados e empresários gaúchos mantenham um padrão de excelência. Precisamos parabenizar a todos estes que são referências no setor. Esse círculo virtuoso promove o aumento da qualidade e da produtividade. Assim, o agronegócio ganha, o consumidor ganha e o país ganha.”

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac é uma das entidades parceiras da iniciativa, encabeçada pela Rede Pampa de Comunicação, ao lado do Senar-RS, Sicredi, Mapfre Seguros, e Icatu Seguros. O Troféu Senar – O Sul, em sua 14ª edição, homenageia no próximo domingo (28) personalidades e empresas que contribuíram com suas atividades ao longo do ano para o desenvolvimento do agronegócio no RS. A cerimônia ganha palco nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, com a participação de autoridades, lideranças setoriais e convidados do cenário local e nacional.

