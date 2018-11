O presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, dissolveu o Parlamento nesta sexta-feira (9) e convocou eleições antecipadas pouco depois de seu partido anunciar que não dispõe de maioria suficiente para confirmar seu candidato ao cargo de primeiro-ministro. As eleições antecipadas serão celebradas em 5 de janeiro, ou seja, quase dois anos antes do previsto.

