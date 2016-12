Presidente do Supremo adia decisÃ£o sobre liberdade de preso na OperaÃ§Ã£o Calicute

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, não vai julgar o pedido de liberdade feito pela defesa de José Orlando Rabelo, preso em novembro na Operação Calicute e apontado como um dos operadores do esquema de propina durante o governo de Sérgio Cabral.

Nesta quinta-feira (22), Cármen entendeu que o caso de Rabelo não era urgente e que o pedido da defesa para soltá-lo deveria ser julgado pelo ministro Luiz Fux. Com essa decisão, Rabelo ficará preso até, pelo menos, fevereiro do próximo ano, quando o Supremo voltará do recesso. (AG)

