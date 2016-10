Presidente do Supremo, Cármen Lúcia não irá à reunião de quarta-feira proposta por Renan Calheiros para acalmar os ânimos entre Legislativo e Judiciário

Os chefes dos poderes Executivo e Legislativo ainda estão a espera da resposta da presidente do Supremo, Cármen Lúcia, sobre a proposta de Renan Calheiros de uma reunião entre eles nesta quarta para tentar desanuviar a crise provocada pelo destempero do próprio presidente do Senado, ao condenar a ação da Polícia Federal sobre a Polícia Legislativa.

Para que eles não esperem muito, esta reportagem antecipa: Cármen Lúcia vai declinar do convite porque sua agenda está muito cheia amanhã: começa com café da manhã, depois reunião-almoço na Nunciatura e, às 14 horas preside julgamentos importantes, como o da desaposentação.

Ela vai se encontrar com o Renan sim, mas na reunião geral de sexta, com Alexandre de Moraes e o comando da PF, sobre a questão de segurança pública, que terá também Temer, Rodrigo Maia, Jungmann, Serra e OAB. (AG)

