Presidente do Supremo diz que é “inadmissível e inaceitável” agredir a Justiça

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia, abriu nesta quinta-feira (01) os trabalhos do Poder Judiciário em 2018 com um discurso em defesa da Justiça, afirmando ser “inadmissível e inaceitável” atacá-la. O Judiciário tem sido alvo de ataques de apoiadores do ex-presidente Lula após a condenação do petista pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Em seu discurso, ela ressaltou que uma pessoa pode até discordar de uma decisão judicial, mas deve fazer a reclamação dentro dos “meios legais”. “Pode-se ser favorável ou desfavorável à decisão judicial pela qual se aplica o direito. Pode-se buscar reformar a decisão judicial pelos meios legais e pelos juízos competentes. O que é inadmissível e inaceitável é desacatar a Justiça, agravá-la ou agredi-la. Justiça individual fora do direito não é justiça, senão vingança ou ato de força pessoal”, disse.

A solenidade, realizada no plenário do STF, em Brasília, contou com a presença do presidente da República, Michel Temer; dos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ); e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE); da procuradora-geral da República, Raquel Dodge; do presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Claudio Lamachia; de ministros e de outras autoridades. A cerimônia durou cerca de 20 minutos. Temer não discursou.