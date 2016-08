Presidente do Supremo se confunde e chama senador de “Cristóvão Colombo”

Após horas de depoimentos e algumas ásperas trocas de ofensas durante os últimos dois dias, o julgamento do impeachment da presidenta afastada, Dilma Rousseff, rendeu uma cena de humor que aliviou a tensão dos presentes no Senado, neste sábado.

Ao dar a palavra ao senador Cristovam Buarque (PPS/DF), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, chamou o parlamentar de Cristóvão Colombo, trocando o sobrenome pelo do descobridor da América.

Logo depois, o ministro se corrigiu, mas as risadas foram inevitáveis. “Vossa Excelência é um desbravador”, justificou em tom de brincadeira. “Muito obrigado pelo upgrade”, agradeceu o senador, que continuou com o gracejo: “Pode chamar inclusive de Cristóvam Colombo Buarque de Holanda”, fazendo referência a famosa família do lexicógrafo e professor Aurélio e do cantor e compositor Chico. (AD)

