Presidente do TRF4 estará no Palácio do Comércio nesta terça-feira (04)

Nesta terça-feira, dia 4 de setembro, a Associação Comercial de Porto Alegre promove mais uma edição do Menu POA. O Palácio do Comércio, Sede da Associação Comercial de Porto Alegre, prédio tradicional do centro histórico da capital dos gaúchos, irá sediar um esperado bate papo com o presidente do Tribunal Regional Federal da 4a Região, Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores.

Homem de uma família tradicional de juristas, conhecedor da história e das tradições gaúchas no campo jurídico, o desembargador Thompson Flores vai falar um pouco sobre o atual momento do Brasil, da defesa das leis e da autonomia do poder judiciário.

Além disso, o evento promete mostrar um pouco do lado empreendedor da família do Magistrado. De Ministro do Supremo Tribunal Federal à criação da primeira Faculdade de Direito do Estado do Rio Grande do Sul, a família Thompson Flores tem relevantes serviços prestados a comunidade gaúcha.

Serviço: Menu POA

Palestrante: Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores – TRF4: O protagonismo do Rio Grande do Sul no judiciário brasileiro!!!

Horário: Dia 4 de setembro das 12h às 14h (almoço, palestras e debate)

Local: Associação Comercial de Porto Alegre. Palácio do Comércio – Largo Visconde de Cairú 17, 7o andar. Centro Histórico de Porto Alegre

