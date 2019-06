Presidente do TRF4 será condecorado como Cidadão Emérito de Porto Alegre

O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), desembargador Carlos Thompson Flores, receberá o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre na terça-feira (25), às 17h, no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal. A homenagem foi proposta pela presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Mônica Leal.

“Nunca tão poucos fizeram por tantos neste país, marcando indelevelmente uma época. Um tempo em que políticos corruptos não têm mais poder e nem voz”, destaca Mônica Leal sobre o trabalho do tribunal presidido por Thompson Flores, que atuou no julgamento do ex-presidente Lula.

Na sexta-feira (27), Thompson Flores transmite o cargo para o novo presidente, que será o desembargador Victor Luiz dos Santos Laus, e passa a atuar na 8ª Turma do TRF4 onde será responsável pelos julgamentos das ações da Lava Jato em 2ª instância no sul do país.

