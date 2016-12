Presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro é levado para depor na Polícia Federal

Agentes da PF (Polícia Federal) e do Ministério Público Federal cumpriram, na manhã desta terça-feira (13), um mandato de condução coercitiva do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Jonas Lopes.

Jonas Lopes foi levado para depor na sede da polícia federal. Segundo a deleção premiada de Leandro Azevedo, ex-diretor da Odebrecht no Rio, Jonas Lopes pediu para aprovar contratos que favoreciam a empresa. Os pedidos envolveriam o Maracanã e a Linha 4 do Metrô do Rio. Quarenta policiais federais cumprem dez mandados de busca e apreensão e três mandados de condução coercitiva.

A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público Federal, deflagrou, nesta terça, a Operação Descontrole com o objetivo de investigar os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, entre outros, por um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e pessoas a ele vinculadas. A Operação Descontrole é resultado de investigação da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato no Estado do Rio de Janeiro. (AG)

