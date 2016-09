Presidente do TSE disse que Dilma e Temer são os responsáveis pelas contas de 2010

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gilmar Mendes, informou à Polícia Federal que a ex-presidenta Dilma Rousseff e o presidente Michel Temer são responsáveis solidários pela prestação das contas da campanha de 2010 apresentadas à Justiça Eleitoral. Divide com eles a responsabilidade sobre as contas eleitorais de 2010 o ex-deputado Filippi Júnior, à época administrador financeiro da campanha presidencial, informou o TSE.

No fim de agosto, a delegada Janaína Gadelha, da Polícia Federal, no Distrito Federal, pediu que o TSE identificasse os responsáveis pela apresentação da prestação de contas de 2010 da chapa de Dilma e Temer. A informação é para ser usada em um inquérito policial aberto neste ano. Na resposta à Polícia Federal, o TSE anexou o protocolo de entrega da prestação de contas da chapa formada por Dilma e Temer. O documento é datado de 30 de novembro de 2010 e traz as assinaturas de Dilma, Temer e Filippi. (ABr)

