O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Brito Pereira, suspendeu a liminar que impedia o leilão de privatização das distribuidoras da Eletrobras. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (20). A cassação da liminar libera a venda das distribuidoras da Eletrobras. Três delas estão previstas para irem a leilão no dia 30 de agosto.