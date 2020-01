Mundo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que o Irã nunca irá ter uma arma nuclear

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Assessora da Casa Branca afirmou que Trump está aberto a renegociar o acordo nuclear com o Irã se o país “começar a se comportar como um país normal” Foto: Reprodução A assessora da Casa Branca Kellyanne Conway afirmou, mais cedo, que Trump está aberto a renegociar o acordo nuclear com o Irã se o país “começar a se comportar como um país normal” (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos Estado Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (06) que o Irã nunca irá ter uma arma nuclear. A assessora da Casa Branca Kellyanne Conway afirmou, mais cedo, que Trump está aberto a renegociar o acordo nuclear com o Irã se o país “começar a se comportar como um país normal”.

Em 2018, cumprindo uma de suas principais promessas de governo, Trump retirou o seu país do acordo multilateral firmado por seu antecessor, Barack Obama, em 2015. O Irã afirmou em comunicado no domingo (05) que seu trabalho de enriquecimento de urânio não respeitará mais o acordo nuclear de 2015, que limitava o nível de enriquecimento a 3,6%, e que sua produção não terá mais restrições.

O anúncio foi feito depois que o Conselho de Segurança Nacional iraniano fez uma reunião de emergência para discutir a política nuclear do país após o assassinato do general Qassim Soleimani, morto em um ataque aéreo dos Estados Unidos em Bagdá na semana passada.

O governo de Teerã afirmou na nota que retornaria ao acordo nuclear se as sanções impostas pelos Estados Unidos contra o país fossem removidas e os interesses do Irã fossem garantidos.

Além de não mais limitar o nível de enriquecimento de urânio, o Irã afirmou que a quantidade do elemento químico enriquecido armazenada em seus estoques, bem como as pesquisas para o desenvolvimento de suas atividades nucleares, também serão irrestritas.

O urânio de baixo enriquecimento é usado para produzir combustível para reatores nucleares, mas, potencialmente, pode servir para a produção de armas nucleares. O país assinalou, no entanto, que “a cooperação do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, que fiscaliza o programa nuclear de Teerã) será mantida”.

