Presidente dos Estados Unidos Donald Trump recebe mais vaias do que aplausos em evento do UFC

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recepcionado com mais vaias do que aplausos ao chegar no UFC 244, realizado em Nova York na noite de 2 de novembro. Algumas pessoas do público presente no Madison Square Garden ainda felicitaram Trump, mas as manifestações contrárias se sobressaíram. Um pequeno grupo de manifestantes também protestou na porta do ginásio.

O presidente dos Estados Unidos foi ao evento de MMA com republicanos de alto escalão e seus filhos Donald Trump Jr. e Eric Trump. A principal luta da noite teve a vitória de Jorge Masvidal sobre Nate Diaz.

Trump foi recebido no local pelo presidente do UFC, Dana White, de quem é amigo. Depois da recepção, os dois foram para um espaço reservado no Madison Square Garden para acompanhar as lutas. A recepção com vaias no UFC ocorre poucos dias depois de Trump ser recebido com mais hostilidade no quinto jogo da final da MLB (Liga Profissional dos EUA de beisebol) entre Houston Astros e Washington Nationals. A partida foi disputada na capital norte-americana.

Na ocasião, as vaias começaram quando a imagem do presidente apareceu no telão do estádio e pararam quando a televisão exibiu os soldados presentes nas tribunas. Torcedores começaram a gritar “Lock him up” (Prendam ele), um slogan que Donald Trump utilizou contra Hillary Clinton, sua rival na eleição presidencial de 2016.

Liderada pelos democratas, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos iniciou uma investigação de destituição de Donald Trump, suspeito de ter pressionado o presidente ucraniano para obter informações comprometedoras sobre o ex-vice-presidente Joe Biden, possível adversário na eleição presidencial de 2020.

49% apoiam impeachment

Uma pesquisa feita pelo The Wall Street Journal e pelo canal NBC News mostra que 49% dos americanos são favoráveis ao impeachment do presidente americano Donald Trump, enquanto que 46% se opõem. Sobre a investigação comandada por parlamentares do Partido Democrata no Congresso, 53% são a favor, e 44% são contrários.

Entre democratas, o suporte à saída de Trump do cargo é de 88%, alta de 13 pontos porcentuais sobre a última pesquisa dos dois veículos, feita em outubro. Já no caso dos republicanos, 90% se opõem ao impedimento do presidente americano, alta de cinco pontos porcentuais desde o último levantamento.

A última pesquisa, feita no início de outubro, mostrava que 43% dos americanos apoiavam o impeachment de Donald Trump, enquanto que 49% desaprovavam a possibilidade. O novo levantamento, divulgado no domingo passado (3), entrevistou 900 adultos entre os dias 27 e 30 de outubro, e tem margem de erro de 3,27 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Nos cenários com os dois principais candidatos nas primárias democratas, Trump perderia para Joe Biden por 41% a 50% dos votos, e também para Elizabeth Warren, por 42% a 50%. Nas intenções de voto nas primárias do Partido Democrata, Biden lidera com 27% das intenções de voto, seguido por Elizabeth, com 23%. Bernie Sanders tem 19% das intenções de voto e fica em terceiro lugar.

Ato para reeleição

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a seus partidários na cidade de Tupelo, no Mississipi, na sexta-feira passada (1), que o processo de impeachment promovido pelos democratas contra ele está estimulando um maior apoio à sua candidatura nas eleições de 2020.

“Nunca tivemos tanto apoio como neste momento”, afirmou para milhares de pessoas em um estádio. O presidente qualificou o processo de impeachment, liderado pelos democratas na Câmara de Representantes, como “um ataque contra a própria democracia”. “Mas lhes digo que os republicanos são realmente fortes (…) e a maioria do povo está com nojo” disso, declarou.

O ato do presidente, em campanha pela reeleição em 2020, foi o primeiro desde que a Câmara de Representantes votou, de forma esmagadora, pela formalização das regras de investigação para seu julgamento político.