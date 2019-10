Presidente em exercício diz que praias no Nordeste têm condições para banho: “Todas estão com óleo recolhido”

O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, disse neste sábado (26) que as praias do Nordeste já tiveram o óleo recolhido e estão em condições para banho.

Ele deu a declaração após jogar vôlei com colegas em uma quadra residencial em Brasília. Mourão, que assumiu a Presidência durante o giro de Jair Bolsonaro por países da Ásia e do Oriente Médio, foi questionado pela imprensa se as praias estão boas para o banho. Ele respondeu:

“Estão [boas para banho]. O óleo já foi recolhido. Hoje acredito que não tem mais nenhuma praia suja no Nordeste. Todas estão com óleo recolhido. À medida que vai aparecendo, nós estamos deslocando os especialistas para lá, eles fazem a limpeza e pronto, a praia está em condições de banho”, afirmou Mourão.

Ele citou como exemplo de praias que foram limpas as de Morro de São Paulo, na Bahia. “Morro de São Paulo tinha sido atingida e imediatamente, no dia seguinte, estava em condições de banho”, afirmou.

Embora Mourão tenha dito que as praias estão limpas, novas manchas de óleo foram vistas neste sábado em Pernambuco e em Sergipe.

O óleo atinge o litoral do Nordeste desde o final de agosto. Na sexta-feira (25), a Petrobras informou que a substância é proveniente de três campos de petróleo da Venezuela. Isso não significa, de acordo com a estatal, que o óleo tenha vazado desses campos. Uma das hipóteses investigadas pelo governo federal é a de o produto ter saído de algum navio que passava a centenas de quilômetros da costa brasileira.

Centro de controle

O governo federal informou que passará a funcionar em Brasília a partir deste sábado (26) o Centro de Operações Conjuntas formado para lidar com as manchas de óleo no litoral Nordestino. As atividades vão ser desenvolvidas em uma sala do Ministério da Defesa.

Integram o grupo profissionais da Marinha, do Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Não-Renováveis) e da ANP (Agência Nacional de Petróleo). O Centro de Operações Conjuntas atua em parceria com diversos órgãos, como a Petrobras, a Polícia Federal e o Exército. Os centros de operação no Recife e em Salvador vão continuar em funcionamento. As informações são do portal G1.