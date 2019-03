Presidente em exercício, general Hamilton Mourão, se reúne com governador do RS

O presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão, se encontrou, com o governador Eduardo Leite no Palácio Piratini, nesta sexta-feira (22).

No gabinete de Leite, realizaram uma reunião de trabalho para tratarem sobre temas de interesse comum dos governos estadual e federal. O governador destacou a importância da relação com a presidência e citou a Reforma da Previdência. “Nós, no Rio Grande do Sul, não somos uma ilha que independe do desempenho da nação brasileira, e nem a União independe dos resultados de seus estados. Por isso, desejamos e apoiamos incondicionalmente a Reforma da Previdência, que é essencial para apontar o ajuste nas contas da União e dos estados, e também para animar investimentos no Brasil”, disse Leite.

Durante o encontro também foram pautas o Regime de Recuperação Fiscal, da segurança pública, incluindo a renovação da permanência da Força Nacional no RS e a captação de recursos para o sistema prisional gaúcho, por meio do Fundo Penitenciário Nacional. Outro tema abordado foram os investimentos para as obras de duplicação da BR-116, cuja aceleração foi reivindicada por representantes do sul do Estado no início desta semana.

Essa é a terceira visita do general Mourão ao Rio Grande do Sul, desde que passou a integrar o governo federal.

Agenda na capital

Ainda nesta sexta-feira, Mourão participou de reunião-almoço na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). Na manhã deste sábado (23), o presidente em exercício prestigiará a solenidade do aniversário de 107 anos do Colégio Militar de Porto Alegre, onde estudou.

