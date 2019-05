Presidente faz suspense sobre novo projeto que economizaria mais que a reforma da Previdência

Um anúncio feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro gerou curiosidade no setor econômico e na população. Durante encontro com deputados federais do Nordeste, no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (22), Bolsonaro afirmou que o governo tem um projeto que poderia economizar mais do que o proposto com a reforma da Previdência. Porém, o líder do Executivo federal fez mistério sobre a medida.

“Não quero adiantar aqui, brevemente estará sendo apresentado aos senhores antes, em especial aos presidente da Câmara e líderes, um projeto que, com todo respeito ao Paulo Guedes, a previsão de nós termos dinheiro em caixa é maior do que a reforma da Previdência em 10 anos. E ninguém vai reclamar desse projeto, com toda certeza será aprovado com unanimidade nas duas Casas”, disse Bolsonaro.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) não divulgou à imprensa detalhes sobre o projeto. O secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, após reunião com o presidente, disse a jornalistas que analisará detalhadamente o texto para verificar sua viabilidade e deu alguns indícios sobre o assunto, que seria patrimonial.

“A temática é essa, reavaliação de patrimônio, que normalmente são declarados pelos valores históricos e que poderiam, eventualmente, ser declarados para valores de mercado e, logicamente, isso vai implicar uma agilização de mercado, facilitação de negócio e alguma arrecadação extra por aqueles que optem ou que vierem a optar por um regime diferenciado”, explicou.

Sobre a possível economia apontada por Bolsonaro, Cintra disse que serão analisadas as projeções. “O presidente tem indicações, mas nós vamos confirmar isso no momento oportuno”, prometeu.

