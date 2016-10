Presidente francês diz que fechará acampamento de refugiados em Paris

O presidente francês, François Hollande, afirmou neste sábado (29) que fechará os acampamentos improvisados nas ruas de Paris pelos refugiados que deixaram Calais. O governo francês retirou cerca de 5.000 pessoas do acampamento de Calais, conhecido como selva, em um esforço para tentar conter a crise de imigração no país.

Desde então, o número de imigrantes dormindo nas ruas de Paris aumentou em ao menos um terço, chegando a algo entre 700 e 750 barracas e entre 2.000 e 2.500 pessoas, segundo Colombe Brossel, vice-prefeita da capital francesa.

Ao longo dos bulevares movimentados e de um canal em uma área do nordeste de Paris, centenas de barracas foram montadas por imigrantes, a maioria africanos que dizem ser do Sudão, com caixas de papelão no chão fazendo as vezes de isolante contra o frio.

Hollande se encontrou neste sábado com um grupo de imigrantes trazidos de Calais para um centro de acolhimento em Doue-la-Fontaine, no oeste do país. “Nós não podemos tolerar acampamentos”, disse o presidente, que os classificou como não dignos da França.

O líder francês pediu ainda que o Reino Unido faça sua parte em ajudar a retirar cerca de 1.500 imigrantes menores de idade que permanecem em Calais, que por anos serviu de uma base ilegal para imigrantes tentando chegar ao Reino Unido. A cidade de Paris tem planos de abrir dois centros de imigrantes, com capacidade de menos de mil leitos. (Folhapress)

