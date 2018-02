Emmanuel Macron e Rihanna podem geralmente não frequentar os mesmos círculos, mas o presidente francês e a estrela pop juntaram forças nesta sexta-feira para apoiar educação nos países mais pobres do mundo. A dupla pediu para líderes mundiais e doadores aumentarem apoio ao ensino em uma conferência de financiamento da Global Partnership for Education em Dacar, capital do Senegal.

