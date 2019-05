Presidente Jair Bolsonaro: “A nova Previdência vai trazer a independência econômica do País”

Foi em um clima de informalidade que o presidente Jair Bolsonaro reuniu ontem para um almoço com a bancada do PSL no Congresso para reafirmar a urgência para aprovação da reforma da Previdência. À saúda, Bolsonaro conversou com o deputado federal gaúcho Bibo Nunes e avaliou que a aprovação da reforma da Previdência.

“Vai ser a independência econômica do País. Não podemos ficar com essa política fiscal e econômica vigente hoje no nosso País.” Bolsonaro projeta que “a aprovação da reforma da Previdência vai nos resgatar, e temos certeza que investimentos virão para o Brasil de modo que a economia volte a ser aquecida trazendo emprego e renda pra todos. Essa é a nossa expectativa”.

Moeda Verde volta aos tribunais

Foi interrompido ontem na 8ª Turma Criminal do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) por um pedido de vista do desembargador Vitor Laus o julgamento da apelação criminal dos 16 réus e sete empresas condenados pela 1ª Vara Federal de Florianópolis em 21 de junho de 2017 na Operação Moeda Verde.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Federal em 2014. Conforme a denúncia, o esquema criminoso “teria sido realizado por uma quadrilha altamente organizada e liderada por Péricles de Freitas Druck, da Habitasul com o objetivo de comprar as licenças ambientais para viabilizar empreendimentos imobiliários no litoral de Santa Catarina.” A sentença agora atacada determinou além da condenação a demolição dos empreendimentos com consequente recuperação da área degradada em Jurerê Internacional. O julgamento será retomado dia 19 de junho.

Após escândalos, Triunfo tem novo prefeito

Um dos municípios com maior renda per capita do País, graças aos impostos do Polo Petroquímico, Triunfo coleciona uma sucessão de escândalos. O mais recente levou ao impeachment do prefeito Valdair Gabriel Kuhn, o Bellô, e seu vice, Orison Donini Cezar Júnior, da coligação PSB-PSDB. Em sessão especial os vereadores de Triunfo elegeram Murilo Machado Silva (MDB) para o cargo de prefeito do município. Foram 11 votos a favor e nenhum contra. Ele concorria em chapa única. O vereador Nelson Aguilheiro (PDT) é o novo vice-prefeito.

Palavrões de Maroni na Comissão de Ética

Se depender dos deputados Edson Brum (MDB) e Edegar Pretto (PT), o deputado Rodrigo Maroni,do Podemos poderá ser levado à Comissão de Ética. A acusação será as constantes quebras do decoro parlamentar pelo uso de palavrões na tribuna e em espaços públicos do legislativo.

Dívida total do RS chega a R$ 90 bi

São de arrepiar os dados da dívida consolidada do Estado revelados pelo governador gaúcho Eduardo Leite. Segundo ele, ano passado a dívida da administração direta chegou a R$ 73,3 bilhões. Desse valor, R$ 63 bilhões correspondem à dívida com a União. Somando R$ 15 bilhões de precatórios e R$ 10 bilhões devidos ao caixa único,o estado deve R$ 90 bilhões.

Orçamento para 2020

Os R$ 90 bilhões de dívida do Estado ficam ainda mais impressionantes,se comparados com a proposta orçamentária de 2020. São previstos R$ 62,1 bilhões de receita e R$ 66,4 bilhões de despesas.

