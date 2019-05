Presidente Jair Bolsonaro em Santa Maria

O presidente Jair Bolsonaro já definiu a data da sua primeira visita oficial ao Rio Grande do Sul após a posse. Bolsonaro, que pertence à arma da Artilharia, virá a Santa Maria no dia 15 de junho. Vai participar da Festa Nacional da Artilharia, no 3º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, “Regimento Mallet” que teve um protagonismo na Guerra do Paraguai.

Mallet participou da Guerra do Paraguai

O Regimento Mallet sedia todos os anos a Festa Nacional da Artilharia com a encenação da Batalha de Tuiuti – considerada a maior batalha campal da América Latina, que ocorreu em 24 de maio de 1866, nas margens do lago Tuiuti, no Paraguai.

Terra do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra

Santa Maria também é a terra natal do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que após ser atacado pelas esquerdas, pela sua participação eficiente no combate ao terrorismo e às ações de guerrilha, lançou dois livros para esclarecer estes episódios: “Rompendo o silêncio” em 1987, em que narra sua passagem pelo DOI/CODI, no período de 1970 a 1974, além da Operação Bandeirante. E o livro A Verdade Sufocada” em 2006, em que conta sua versão dos fatos que viveu durante o governo militar. Ustra morreu em 15 de outubro de 2015, em um hospital de Brasília.

Ministro do STF impede venda de empresa da Petrobras

Em decisão monocrática, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu liminarmente ontem a venda da Transportadora Associada de Gás, subsidiária da Petrobras, negócio estimado US$ 8, bilhões.

BNDES pode atrasar venda de estatais gaúchas

Causou surpresa a estimativa feita pelo presidente do BNDES, Joaquim Levy, de que o banco precisará de dois anos para formatar o modelo de privatização da CRM, CEEE-D, CEEE-G e Sulgás.

Agenda de Tofffolli agora é secreta

Um dia depois das manifestações publicas contra o STF e o Congresso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não vai mais divulgar com antecedência a agenda de compromissos do presidente da instituição, o ministro Dias Toffoli.

