Presidente Jair Bolsonaro recebe o presidente do Internacional

Por Gabriella Rocha*

Nesta sexta-feira (29), o presidente do Sport Club Internacional, Marcelo Medeiros, foi até Brasília, onde foi recebido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. No encontro, Marcelo presenteou Bolsonaro com a camiseta 10 do time colorado, que logo a vestiu.

A ação faz parte de uma visita institucional ao ministro-chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni, colorado, sócio e ex-conselheiro do clube. Na reunião, serão tratados assuntos relacionados a contratação de atletas e treinadores, questões tributárias e sobre o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT).

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

