Presidente Michel Temer entrega nesta segunda-feira ambulâncias no Rio Grande do Sul

Em uma tentativa de afagar prefeitos em meio à crise econômica e de construir uma agenda positiva para melhorar a própria imagem, o presidente Michel Temer viaja nesta segunda-feira (09) ao município de Esteio, Região Metropolitana de Porto Alegre, para entregar 61 ambulâncias ao Estado.

Os veículos serão distribuídos para 61 municípios gaúchos e fazem parte de um total de 340 ambulâncias a serem entregues a diversas cidades do País. As novas unidades ajudarão na renovação da frota do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), informou o Ministério da Saúde.

Os ministros Ricardo Barros (Saúde), Osmar Terra (Desenvolvimento Social e Agrário) e Eliseu Padilha (Casa Civil) acompanharão o presidente na solenidade. São esperadas ainda as presenças de aliados do governo Temer no Rio Grande do Sul, como o próprio governador do estado, Ivo Sartori, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Junior (PSDB), e o deputado federal Darcísio Perondi (PMDB).

Apesar da predominância de nomes peemedebistas e tucanos ao lado do presidente, prefeitos de todo o estado e dos mais variados partidos também participarão do evento.

Por meio da entrega de ambulâncias completas, prontas para uso, a solenidade servirá principalmente para acalmar os ânimos dos aliados municipais diante da crise econômica e aparar arestas após a disputa por parte do dinheiro arrecadado com a multa do programa de repatriação. Antes resistente à ideia de dividir os recursos derivados da multa com os municípios, além dos estados, o governo federal realizou o pagamento no dia 30 de dezembro.

A cerimônia foi pensada ainda para promover Eliseu Padilha e Osmar Terra, ambos do Rio Grande do Sul e considerados dois dos principais ministros de Temer.

O primeiro é amigo pessoal do presidente há décadas e concentra grande parte do trabalho da articulação política desde a saída do ex-ministro da Secretaria de Governo Geddel Vieira Lima. Já o segundo é responsável por uma das maiores vitrines do governo, o programa Criança Feliz, cuja embaixadora é a primeira-dama Marcela Temer.

A iniciativa da entrega das ambulâncias também faz parte da construção de uma agenda positiva por parte do Palácio do Planalto. Com a popularidade em baixa, a avaliação é de que Temer precisa sair mais de Brasília e estar mais presente na divulgação de ações do governo. A ideia, inclusive, é de que Temer participe de um evento por semana fora do Planalto.

Agenda no RS e ida a Portugal

Temer deve embarcar para Porto Alegre da base aérea de Brasília no início da manhã. Da capital gaúcha, segundo Eliseu Padilha no Twitter neste domingo (08), Temer sobrevoará áreas inundadas nos municípios de Rolante e Riozinho, além de conversar com prefeitos e pessoas da região em Alto Rolante. O rompimento de um açude na última quinta-feira (05) deixou parte das cidades debaixo d`água.

De lá, Temer seguirá para o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio às margens da BR-116, onde a cerimônia está prevista para as 10h30min. Esta é a primeira vez que Michel Temer viaja ao Rio Grande do Sul como presidente da República, cargo que assumiu em 12 de maio com o afastamento da ex-presidenta Dilma Rousseff. Ao longo desses oito meses, Temer fez viagens aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Ceará e Alagoas. No mesmo período, o peemedebista também teve compromissos nos Estados Unidos, na China, na Índia, no Japão, na Argentina e no Paraguai. A volta a Brasília será a partir da base aérea de Canoas às 12h40min. Por volta das 19h, segundo o Planalto, Temer embarcará para o funeral do ex-presidente e ex-primeiro-ministro de Portugal Mário Soares, que morreu neste sábado (07), aos 92 anos. Os atos fúnebres ocorrerão em Lisboa, capital do país, na terça-feira (10). A previsão inicial do Planalto é de que Temer retorne ao Brasil na própria terça. (AG)

