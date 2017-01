O presidente Michel Temer fez sua primeira visita oficial ao Rio Grande do Sul, ocasião em que entregou 61 ambulâncias e anunciou a intenção de construir um presídio federal de segurança máxima no Estado. A cerimônia foi no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Para que o evento fosse realizado com segurança, o staff da Presidência e a segurança presidencial solicitaram a Casa do BRDE na Expointer como base de apoio ao presidente Temer. O palco foi montado bem em frente!

Prontamente o presidente Odacir Klein colocou à disposição da Presidência da República a estrutura da Casa do Banco. Klein recebeu seu ex-colega de Câmara Federal de braços abertos, onde puderam conversar alguns minutos. O presidente ficou cerca de 40 minutos na Casa onde pediu somente água para beber.

Estiveram na Casa do BRDE ao lado do presidente Temer, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha; o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra; o ministro da Saúde, Ricardo Barros; o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira; o governador do RS José Ivo Sartori e Maria Helena Sartori; o vice-governador vice-governador José Cairoli; o Prefeito de Porto Alegre, Marchezan Jr; secretários de Estado do RS e deputados Federais.

