Presidente Michel Temer faz acordo com Legislativo para tirar anistia a caixa 2 de pauta

Em meio às críticas de integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato, o presidente da República, Michel Temer, fez acordo com os presidentes do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de fazerem um pronunciamento conjunto neste domingo (27) contra a proposta de anistia do crime de caixa 2.

A ideia foi do próprio presidente, que enfrenta a pior crise de seu governo e tenta emplacar uma pauta positiva para tentar reverter o cenário.

Ele se reuniu neste sábado (26) com Maia no Palácio do Jaburu e acertou o formato do discurso, planejado desde sexta-feira (25), quando Geddel Vieira Lima pediu demissão da Secretaria de Governo após denúncia de que teria atuado na esfera governamental para garantir interesses pessoais em Salvador, sua base eleitoral.

Segundo a reportagem apurou, a ideia é que os presidentes do Legislativo não coloquem a proposta para votação. Temer também deve reforçar a informação que já havia mandado divulgar por meio aliados na noite de sexta-feira (25) – a de que se a anistia for aprovada pelos parlamentares será vetada por ele.

Nos últimos dias, Rodrigo Maia comandou uma série de reuniões com líderes de praticamente todos os partidos para tratar do assunto. Eles tentariam aprovar a anistia apresentando uma emenda em plenário. Já havia articulação, inclusive, para que o texto fosse levado imediatamente ao Senado, onde seria votado sem demora.

Deputados e senadores correram contra o tempo para que as alterações na lei fossem aprovadas antes que a delação premiada de executivos da Odebrecht fizesse as primeiras vítimas no Congresso.

