Presidente Michel Temer minimiza manifestações contra o impeachment de Dilma: “Grupos pequenos e depredadores”

O presidente Michel Temer minimizou as manifestações realizadas nos últimos dias contrárias ao impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff e ao seu governo, dizendo que foram feitas por “grupos pequenos e depredadores”. Temer está na China, onde vai participar da cúpula do G20.

​“São mais do que naturais em face do instante politicamente mais complicado que foi a decretação do impedimento. É natural que alguns grupos se reúnam para protestar. Agora, foram grupos pequenos e depredadores”, disse.

“Não foi uma manifestação democrática. Uma manifestação democrática é aquela que eventualmente pode sair às ruas e pregar uma ideia”, acrescentou. Protestos contra o presidente Temer ocorreram nesta sexta-feira (02) em várias capitais brasileiras.

Porto Alegre

Nesta sexta-feira, em Porto Alegre, manifestantes realizaram uma caminhada que partiu da Esquina Democrática, no Centro da cidade, e seguiu para o bairro Cidade Baixa. Durante o trajeto, o grupo bloqueou vias, prejudicando o trânsito e linhas de ônibus. Novamente foram depredados contêineres de lixo, e agências bancárias também foram alvos de vandalismo. (AG)

