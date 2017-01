Temer recebe governadores de oito Estados para discutir a crise no sistema penitenciÃ¡rio

Diante da crise nos presídios, o presidente Michel Temer recebe nesta quarta-feira (18), em Brasília, oito governadores de Estados das regiões Norte e Centro-Oeste para discutir o caos nas penitenciárias. Rebeliões e disputas entre facções ao longo das últimas semanas resultaram em massacres, com a morte de mais de 120 apenados.

Temer se reúne no Palácio do Planalto com os governadores Tião Viana (Acre), José Melo (Amazonas), Pedro Taques (Mato Grosso), Reinaldo Azambuja (Mato Grosso do Sul), Simão Jatene (Pará), Confúcio Moura (Rondônia), Suely Campos (Roraima) e Marcelo Miranda (Tocantins).

Esses Estados estão entre os que pediram ajuda ao governo federal para restabelecer a ordem nas penitenciárias. Há cerca de duas semanas, uma rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus (AM), resultou na morte de 56 presos e, há pouco mais de dez dias, outro motim, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima, deixou 31 mortos.

Além desses massacres, somente nesta semana, 26 presos morreram após uma rebelião na Penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte; nove pessoas ficaram feridas durante motim no Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves (MG); e 28 detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Piraquara I, em Curitiba (PR).

Em razão desse cenário de crise no sistema penitenciário do País, o porta-voz do governo federal, Alexandre Parola, anunciou na terça-feira (17) que Temer decidiu colocar as Forças Armadas à disposição dos governadores de todo o País para operações específicas em presídios. (AG)

