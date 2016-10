Presidente Michel Temer se reúne com FHC para discutir medidas para recuperar a economia

O presidente Michel Temer almoçou nesta quarta-feira (12) com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para discutir medidas para diminuição da dívida pública e recuperação da economia. O ministro do STF Gilmar Mendes também participou do encontro.

O peemedebista fez o convite ao tucano por telefone na terça-feira (11), quando falaram sobre a necessidade de uma mobilização também no Senado Federal para a aprovação da proposta de teto de gastos públicos.

No almoço, no Palácio do Jaburu, FHC elogiou a aprovação em primeiro turno da iniciativa na Câmara dos Deputados e disse que o mercado financeiro reagiu bem à proposta.

Segundo relatos, ele disse também acreditar que o PSDB se empenhará também no Senado Federal para aprovar a proposta. Na Câmara dos Deputados, o partido votou em peso a favor da medida.

Segundo a reportagem apurou, há pelo menos uma semana o peemedebista e o tucano tentavam marcar um encontro para discutir a situação do país.

Com viagem para a Índia marcada para quinta-feira (13), para participar de encontro do Brics, Temer decidiu realizá-la antes do embarque. (Folhapress)

