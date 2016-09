Presidente ouve aplausos e gritos de “Fora, Temer” no desfile de Brasília

O presidente da República, Michel Temer, foi recebido nesta quarta-feira (7) no palanque oficial do desfile militar de 7 de Setembro, em Brasília, com gritos de “Fora, Temer” por uma parte do público e com aplausos por outra parte.

Temer chegou ao palanque às 9h para dar início ao desfile, em comemoração aos 194 anos da independência do Brasil. O evento durou duas horas.

Assim que o presidente chegou, parte do público de uma das arquibancadas gritou “Fora Temer” e “golpista”. Outra parte reagiu, aplaudindo e gritando “Fora, comunistas” e “Nossa bandeira jamais será vermelha”.

Ao final do desfile, quando Temer desceu do palanque para se dirigir ao carro oficial, um grupo entoou o coro “Golpistas, fascistas, não passarão”.

De acordo com a assessoria de imprensa da Presidência, o público das arquibancadas situadas em frente ao palanque oficial era formado por convidados do Palácio do Planalto. Todos os servidores do palácio têm direito a convites, sem triagem prévia, somente com o fornecimento de nome e foto do convidado por razões de segurança, informou a assessoria.

O evento do 7 de Setembro foi a primeira aparição pública de Temer depois de ter sido empossado presidente após o impeachment de Dilma Rousseff. Logo depois da posse, no último dia 31, ele viajou para a China, onde participou do encontro de cúpula do G20 (grupo das 20 maiores economias do mundo) e chegou de volta ao Brasil na terça-feira (6).

Rolls Royce da Presidência da República

O presidente abriu mão da tradição de usar o Rolls Royce da Presidência da República. Com uma capota conversível, o automóvel geralmente é utilizado nas posses presidenciais e também em datas comemorativas. Ele se deslocou até o palanque em um carro fechado. O Palácio do Planalto não explicou o que motivou a decisão de Temer.

Às 9h15min, o comandante militar do Planalto, a bordo de um veículo blindado voltado para a tenda de autoridades, pediu ao presidente autorização para iniciar o desfile.

A um custo de R$ 1,1 milhão, o desfile reúne 1,2 mil civis, incluindo estudantes da rede pública, e 3,3 mil militares. No total, foram mais de 20 entidades e órgãos envolvidos.

O evento foi oficialmente encerrado às 11h1min, depois de iniciada a exibição da Esquadrilha da Fumaça, cujos aviões escreveram no ar a frase “Orgulho de ser brasileiro”. Durante o desfile, um dos grupos mais aplaudidos foi o da Polícia Federal.

Acesso controlado

O acesso às arquibancadas foi controlado, sem permissão para que os participantes levassem objetos de vidro ou cortantes. Fogos de artifício, hastes para bandeiras e máscaras também foram vetados. (AG)

