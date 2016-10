Temer diz que a proposta que limita os gastos públicos é a medida mais séria desde a Constituição de 1988

O presidente Michel Temer descreveu a PEC do Teto, que limita os gastos públicos, como a medida legislativa mais séria e responsável desde a Constituição de 1988. A declaração foi feita em um discurso para empresários japoneses e brasileiros, antes de um almoço na federação nacional das indústrias japonesas, a Keidanren, nesta quarta-feira (19).

Depois de ouvir o presidente da Keindaren pedir que o Brasil promova um ambiente de negócios mais amigável, com redução tributária, menos custos e mais infraestrutura, Temer afirmou que o encontro com os empresários é uma “parte fundamental” de sua viagem ao Japão.

O presidente voltou a repetir a expressão “recomeço” para dizer “o que exige a situação que encontramos aos assumir o governo”. Outros slogans da atual gestão, como “diálogo” e “responsabilidade”, também fizeram parte do discurso em que Temer exortou os empresários japoneses a “ajudar a construir o futuro do Brasil”. “O País não é só um grande mercado consumidor, mas um centro de produção e de oportunidades. Ser grande não basta, porém. É preciso ter segurança jurídica e estabilidade institucionais e responsabilidade macroeconômica.”

Segundo o presidente, quem investir no Brasil “saberá que opera em um ambiente previsível, seguro e racional”. Temer afirmou que o teto para gastos públicos é um projeto para longo prazo, para 20 anos, “revisável apenas em dez anos, para que o País retome o caminho da estabilidade”.

O presidente também disse que a responsabilidade social deve vir junto com a fiscal. “Há ainda muita pobreza no Brasil, que precisa ser objeto de programas sociais. E, se eles derem bom resultado, os que estavam na pobreza passam a consumir, e com isso impulsionam a produção, a industrialização e o crescimento do País”. (Folhapress)

