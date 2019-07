Presidente Jair Bolsonaro volta atrás, após dizer que não há fome no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (19), que “passar fome no Brasil é uma grande mentira”. A entrevista aconteceu durante o café da manhã com correspondentes estrangeiros no Palácio do Planalto. Porém, mais tarde, em outro evento, Bolsonaro disse que “Alguns passam fome”.

“O brasileiro come mal. Alguns passam fome. Agora, é inaceitável em um tão rico país como o nosso, com terras agricultáveis, água em abundância. Até o semiárido nordestino tem pluviométrico maior que Israel”, declarou o presidente.

O comentário foi feito foi feito durante a cerimônia do Dia do Futebol, ocorrida no Ministério da Cidadania. Jornalistas questionaram se Bolsonaro estaria voltando atrás da declaração concedida mais cedo e o presidente demonstrou irritação: “Pelo amor de Deus, se for para entrar em detalhes, em filigrana [detalhes], eu vou embora”.